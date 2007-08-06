Серена – самая высокооплачиваемая спортсменка мира по версии Forbes, Шарапова – седьмая

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года. В топ-10 – только теннисистки, в топ-15 – лишь три представительницы других видов спорта.

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» возглавляет список, заработав 29,2 миллиона долларов. Победительница US Open-2018 и Australian Open-2019 Наоми Осака – вторая с отставанием в пять миллионов долларов.

1. – 29,2 миллиона долларов (призовые – 4,2, контракты – 25)

2. Наоми Осака – 24,3 (призовые – 8,3, контракты – 16)

3. Анжелик Кербер – 11,8 (призовые – 5,3, контракты – 6,5)

4. Симона Халеп – 10,2 (призовые – 6,2, контракты – 4)

5. Слоун Стивенс – 9,6 (призовые – 4,1, контракты – 5,5)

6. Каролин Возняцки – 7,5 (призовые – 3,5, контракты – 4)

7. Мария Шарапова – 7 (призовые – 1, контракты – 6)

8. Каролина Плишкова – 6,3 (призовые – 4,6, контракты – 1,7)

9. Элина Свитолина – 6,1 (призовые – 4,6, контракты – 1,5)

10. Винус Уильямс – 5,9 (призовые – 0,9, контракты – 5)

10. Гарбинье Мугуруса – 5,9 (призовые – 2,4, контракты – 3,5)

12. Алекс Морган, футбол – 5,8 (призовые – 0,25, контракты – 5,5)

13. Мэдисон Киз – 5,5 (призовые – 2,5, контракты – 3)

13. Пурсала Синдху, бадминтон – 5,5 (призовые – 0,5, контракты – 5)

15. Ария Джутанугарн, гольф – 5,5 (призовые – 3,3, контракты – 2)

Отметим, что на сайте Forbes на фото вместо Элины Свитолиной – Анетт Контавейт.

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