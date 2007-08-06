Серена – самая высокооплачиваемая спортсменка мира по версии Forbes, Шарапова – седьмая

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года. В топ-10 – только теннисистки, в топ-15 – лишь три представительницы других видов спорта.
23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс возглавляет список, заработав 29,2 миллиона долларов. Победительница US Open-2018 и Australian Open-2019 Наоми Осака – вторая с отставанием в пять миллионов долларов.
1. Серена Уильямс – 29,2 миллиона долларов (призовые – 4,2, контракты – 25)
2. Наоми Осака – 24,3 (призовые – 8,3, контракты – 16)
3. Анжелик Кербер – 11,8 (призовые – 5,3, контракты – 6,5)
4. Симона Халеп – 10,2 (призовые – 6,2, контракты – 4)
5. Слоун Стивенс – 9,6 (призовые – 4,1, контракты – 5,5)
6. Каролин Возняцки – 7,5 (призовые – 3,5, контракты – 4)
7. Мария Шарапова – 7 (призовые – 1, контракты – 6)
8. Каролина Плишкова – 6,3 (призовые – 4,6, контракты – 1,7)
9. Элина Свитолина – 6,1 (призовые – 4,6, контракты – 1,5)
10. Винус Уильямс – 5,9 (призовые – 0,9, контракты – 5)
10. Гарбинье Мугуруса – 5,9 (призовые – 2,4, контракты – 3,5)
12. Алекс Морган, футбол – 5,8 (призовые – 0,25, контракты – 5,5)
13. Мэдисон Киз – 5,5 (призовые – 2,5, контракты – 3)
13. Пурсала Синдху, бадминтон – 5,5 (призовые – 0,5, контракты – 5)
15. Ария Джутанугарн, гольф – 5,5 (призовые – 3,3, контракты – 2)
Отметим, что на сайте Forbes на фото вместо Элины Свитолиной – Анетт Контавейт.
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