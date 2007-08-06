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Серена – самая высокооплачиваемая спортсменка мира по версии Forbes, Шарапова – седьмая

Теги Мария Шарапова Серена Уильямс Винус Уильямс бизнес WTA Симона Халеп Каролин Возняцки Анжелик Кербер Слоун Стивенс Мэдисон Киз Каролина Плишкова Элина Свитолина Гарбинье Мугуруса Наоми Осака призовые деньги Теннис

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2019 года. В топ-10 – только теннисистки, в топ-15 – лишь три представительницы других видов спорта.

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс возглавляет список, заработав 29,2 миллиона долларов. Победительница US Open-2018 и Australian Open-2019 Наоми Осака – вторая с отставанием в пять миллионов долларов.

1. Серена Уильямс – 29,2 миллиона долларов (призовые – 4,2, контракты – 25)

2. Наоми Осака – 24,3 (призовые – 8,3, контракты – 16)

3. Анжелик Кербер – 11,8 (призовые – 5,3, контракты – 6,5)

4. Симона Халеп – 10,2 (призовые – 6,2, контракты – 4)

5. Слоун Стивенс – 9,6 (призовые – 4,1, контракты – 5,5)

6. Каролин Возняцки – 7,5 (призовые – 3,5, контракты – 4)

7. Мария Шарапова – 7 (призовые – 1, контракты – 6)

8. Каролина Плишкова – 6,3 (призовые – 4,6, контракты – 1,7)

9. Элина Свитолина – 6,1 (призовые – 4,6, контракты – 1,5)

10. Винус Уильямс – 5,9 (призовые – 0,9, контракты – 5)

10. Гарбинье Мугуруса – 5,9 (призовые – 2,4, контракты – 3,5)

12. Алекс Морган, футбол – 5,8 (призовые – 0,25, контракты – 5,5)

13. Мэдисон Киз – 5,5 (призовые – 2,5, контракты – 3)

13. Пурсала Синдху, бадминтон – 5,5 (призовые – 0,5, контракты – 5)

15. Ария Джутанугарн, гольф – 5,5 (призовые – 3,3, контракты – 2)

Отметим, что на сайте Forbes на фото вместо Элины Свитолиной – Анетт Контавейт.

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