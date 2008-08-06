«Динамо» договорилось о подписании Нойштедтера

Игрок сборной России Роман Нойштедтер продолжит карьеру в , сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян.

«Динамо» ищет усиление и в центр поля. Желательно — игрока с российским паспортом. Кандидата было три: Роман Емельянов, Антон Швец и .

В итоге клуб смог договориться c Нойштедтером. Сделка близка к закрытию. Скажу больше, Роман уже на базе в Новогорске», – написал Арустамян в своем телеграм-канале.

31-летний футболист находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Фенербахче».