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«Тоттенхэм» – фаворит в борьбе за Коутиньо. Почеттино позвонил ему, чтобы обсудить переход

Теги Барселона Ла Лига Арсенал возможные трансферы Тоттенхэм Филиппе Коутиньо Маурисио Почеттино Футбол

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино хочет видеть в лондонском клубе полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

По данным Sky Sports, Почеттино лично созвонился с бразильцем и обсудил с ним возможный переход. Именно «Тоттенхэм» является фаворитом в борьбе за Коутиньо на данный момент.

Лондонцы хотят арендовать футболиста. Будет ли в соглашении с «Барсой» прописана опция выкупа – неизвестно. Ранее сообщалось об интересе к Коутиньо со стороны «Арсенала».

Футболист в 2012 году провел полгода в «Эспаньоле», который возглавлял Почеттино.

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