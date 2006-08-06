«Тоттенхэм» – фаворит в борьбе за Коутиньо. Почеттино позвонил ему, чтобы обсудить переход

Главный тренер Маурисио Почеттино хочет видеть в лондонском клубе полузащитника «Барселоны» .

По данным Sky Sports, Почеттино лично созвонился с бразильцем и обсудил с ним возможный переход. Именно «Тоттенхэм» является фаворитом в борьбе за Коутиньо на данный момент.

Лондонцы хотят арендовать футболиста. Будет ли в соглашении с «Барсой» прописана опция выкупа – неизвестно. Ранее сообщалось об интересе к Коутиньо со стороны «Арсенала».

Футболист в 2012 году провел полгода в «Эспаньоле», который возглавлял Почеттино.