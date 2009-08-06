13-летняя Камила Валиева исполнила четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах в Новогорске

Российская фигуристка исполнила четверной тулуп в произвольной программе на контрольных прокатах в Новогорске.

Прыжковый контент Валиевой в произвольной выглядит следующим образом: четверной тулуп, двойной аксель, тройной риттбергер, каскады тройной флип – двойной тулуп, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, а также сольный тройной лутц. Все элементы 13-летняя фигуристка исполнила чисто.

Камила Валиева тренируется в группе .

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