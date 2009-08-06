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Победитель первенства России-2019 Даниил Самсонов сорвал произвольную программу на контрольных прокатах в Новогорске

Теги сборная России мужское катание Этери Тутберидзе контрольные прокаты Даниил Самсонов Фигурное катание

Победитель первенства России среди юниоров-2019 Даниил Самсонов сорвал произвольную программу на контрольных прокатах, которые проходят в Новогорске. 

14-летний фигурист допусти два падения – на тройном акселе и четверном лутце, также он сделал «бабочку» вместо еще одного тройного акселя. В каскадах тройной лутц – тройной риттбергер и тройной флип – тройной тулуп сдвоил вторые прыжки. 

Самсонов тренируется в группе Этери Тутберидзе. Накануне он чисто исполнил короткую программу. 

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