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Александр Головин: «Сейчас отказал бы «Реалу» и «Барсе», не нравится каждый год менять команды»

Теги Монако лига 1 Франция возможные трансферы Александр Головин ТАСС Футбол

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего сезона, а также заявил, что хочет остаться во французском чемпионате как минимум на один сезон. 

– Как оцениваешь готовность команды? Удастся ли выступить лучше, чем в прошлом году? 

– Если взять все наши товарищеские игры в межсезонье, по ощущениям — мы выглядим лучше. В первую очередь я это чувствую по себе, но и команда как-то увереннее стала себя вести после столь тяжелого сезона (в сезоне-2018/19 «Монако» занял 17-е место в Лиге 1 – прим. Sports.ru). Думаю, что в новом сезоне для нас все будет гораздо лучше.

– Руководство клуба уже озвучивало задачи на сезон?

– Пока конкретно разговора не было. Но все понимают, что «Монако» должен нацеливаться на максимальные задачи.

– Тебя не пытались летом увести из «Монако»? Был ли серьезный интерес со стороны каких-нибудь клубов?

– Нет. Но, если честно, даже если бы кто-нибудь хотел и обратился бы, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал – «Реал» или «Барселона». Так каждый год уходить, менять команды – мне так не нравится.

– Сейчас ты уже чувствуешь себя своим здесь?

– Да. Если честно, года хватит любому человеку. Даже мне. Русскому в Европе и меньше времени хватит, чтобы освоиться.

– Полгода назад мы общались и ты рассказывал, что занимаешься с репетитором французского языка. Как прогресс?

– Я продолжаю это делать. Французский, конечно, дается тяжелее английского, но я уже стал понимать тренера почти полностью. Он говорит на французском, и ему не надо переходить на английский для общения со мной. А в повседневном общении я говорю вперемешку. Задействую и тот, и другой язык. На английском с ребятами общаюсь хорошо, на французском – сложнее, – сказал Головин.

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