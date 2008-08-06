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«Ювентус» готов продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Лондонцы ведут переговоры с игроком

Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Пауло Дибала Футбол

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала близок к переходу в «Тоттенхэм».

По данным журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб направил «Юве» предложение о трансфере Дибалы за 70 миллионов евро. Туринцев эта сумма устраивает.

Теперь «Тоттенхэму» предстоит договориться с самим аргентинцем, а также его представителями по условиям контракта. Трансферное окно в АПЛ закрывается 8 августа.

Ранее сообщалось, что «шпоры» также лидируют в борьбе за полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

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