«Ювентус» готов продать Дибалу «Тоттенхэму» за 70 млн евро. Лондонцы ведут переговоры с игроком

Нападающий Пауло Дибала близок к переходу в «Тоттенхэм».

По данным журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, лондонский клуб направил «Юве» предложение о трансфере Дибалы за 70 миллионов евро. Туринцев эта сумма устраивает.

Теперь предстоит договориться с самим аргентинцем, а также его представителями по условиям контракта. Трансферное окно в АПЛ закрывается 8 августа.

Ранее сообщалось, что «шпоры» также лидируют в борьбе за полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.