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Болельщики «Зенита» извинились за то, что дрались с сотрудниками полиции и Росгвардии

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Футбол

Полиция задержала болельщиков «Зенита», которые вступили в конфронтацию с полицией и Росгвардией на матче с «Краснодаром».

Оба фаната, Георгий Воеводин и Денис Первачук, принесли свои извинения.

«Был 3 числа на стадионе «Газпром-Арена». Ударил сотрудника полиции, в содеянном полностью раскаиваюсь. Прошу прощения непосредственно у сотрудника Росгвардии Мусаева и у всех сотрудников, кому я мог причинить физический и моральный ущерб», – отметил первый болельщик.

«Ударил сотрудника ОМОНа на матче «Зенит»«Краснодар». Прошу прощения у этого сотрудника, а также у всей полиции», – заявил второй.

У болельщиков «Зенита» произошла потасовка с ОМОНом на «Газпром Арене»

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