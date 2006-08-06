Болельщики «Зенита» извинились за то, что дрались с сотрудниками полиции и Росгвардии

Полиция задержала болельщиков , которые вступили в конфронтацию с полицией и Росгвардией на матче с .

Оба фаната, Георгий Воеводин и Денис Первачук, принесли свои извинения.

«Был 3 числа на стадионе «Газпром-Арена». Ударил сотрудника полиции, в содеянном полностью раскаиваюсь. Прошу прощения непосредственно у сотрудника Росгвардии Мусаева и у всех сотрудников, кому я мог причинить физический и моральный ущерб», – отметил первый болельщик.

«Ударил сотрудника ОМОНа на матче – . Прошу прощения у этого сотрудника, а также у всей полиции», – заявил второй.

У болельщиков «Зенита» произошла потасовка с ОМОНом на «Газпром Арене»