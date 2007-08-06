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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Аякс» сыграл вничью с ПАОК, «Брюгге» принимает «Динамо» Киев

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Сегодня проходят первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

АПОЭЛ Кипр – Карабах Азербайджан 1:2 (0:0, 1:2)
Дата проведения
6 августа, 20.00, «Нео ГСП»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 54 Мадатов, 0:2 – 69 Гуйе, 1:2 – 90 Меркис.
АПОЭЛБелец, Вурос, Иоанну, Меркис, Генцоглу (Халлениус, 86), Яколиш (Видигал, 64), Михайлович, Матич (Алеф, 65), Де Винсенти, Павлович, Аль-Тамари.
КарабахВагнер, Садыгов, Мамедов, Медведев, Аилтон, Ромеро (Абдуллаев, 85), Ришард (Гараев, 86), Зубир, Мичел, Мадатов (Гуйе, 68), Славчев.
Предупреждения:
Меркис (31), Садыгов (47), Генцоглу (50), Мамедов (57), Медведев (71).

 

Динамо Загреб Хорватия – Ференцварош Венгрия 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
6 августа, 21.00, «Максимир»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 7 Ольмо, 1:1 – 59 Шигер.
Динамо ЗагребЛивакович, Леовац, Стоянович, Перич, Лешкович, Адеми, Гояк (Моро, 69), Ольмо, Хайрович (Маер, 69), Оршич, Петкович (Гавранович, 76).
ФеренцварошДибус, Хайстер, Блажич, Двали, Шигер, Ловренчич, Зубков, Харатин, Нген, Сигневич, Шкварка.
Предупреждения:
Шигер (4), Харатин (29), Шкварка (37), Сигневич (53), Лешкович (53).

 

Црвена Звезда Сербия – Копенгаген Дания 1:0 (перерыв)
Дата проведения
6 августа, 21.45, «Райко Митич»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 44 Павков.
Црвена ЗвездаБорян, Милунович, Дегенек, Родич, Гобелич, Йованчич, Иванич, Каньяс, Марин, Вуканович, Павков.
КопенгагенГрютебуст, Овьедо, Папаяннопулос, Варела, Нельссон, Зека, Фишер, Хольсе, Стаге, Винд, Н`Дойе.
Предупреждение:
Зека (24).

 

ПАОК Греция – Аякс Голландия 2:2 (2:1, 0:1)
Дата проведения
6 августа, 20.00, «Тумба»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 10 Зиеш, 1:1 – 32 Акпом, 2:1 – 39 Лео Матос, 2:2 – 57 Хунтелар.
ПАОКПасхалакис, Варела, Лео Матос, Яннулис, Креспо, Бисесвар (Дуглас, 73), Эсити, Пелкас (Лимниос, 65), Эль-Каддури, Лео Жаба (Стох, 79), Акпом.
АяксОнана, Мазрауи (Марин, 82), Тальяфико, Велтман, Блинд, Тадич, ван де Бек, Мартинес, Зиеш (Нерес, 82), Схюрс, Дольберг (Хунтелар, 33).
Предупреждения:
Лео Матос (28), Мазрауи (37).

 

Брюгге Бельгия – Динамо Киев Украина 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
6 августа, 21.30, «Ян Брейдель»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 37, пенальти Ванакен.
БрюггеМиньоле, Соболь, Дели, Митрович, Ванакен, Мата, Ритс, Вормер, Бонавентуре, Тау, Окереке.
Динамо КиевБойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Караваев (Цыганков, 46), Вербич, Буяльский, Гармаш, Сидорчук, Беседин (Родригеш, 46).
Предупреждения:
Дели (20), Бонавентуре (39), Гармаш (41), Кендзера (44).

 

Истанбул Турция – Олимпиакос Греция
Дата проведения
7 августа, 20.45, «Башакшехир»
Онлайн матча

 

ЧФР Румыния – Селтик Шотландия
Дата проведения
7 августа, 21.00, «Константин Рэдулеску»
Онлайн матча

 

Базель Швейцария – ЛАСК Австрия
Дата проведения
7 августа, 21.00, «Санкт-Якоб Парк»
Онлайн матча

 

Марибор Словения – Русенборг Норвегия
Дата проведения
7 августа, 21.15, «Людски врт»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Прогнозы на Лигу чемпионов

 

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