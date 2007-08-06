Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Аякс» сыграл вничью с ПАОК, «Брюгге» принимает «Динамо» Киев

Сегодня проходят первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
- Дата проведения
- 6 августа, 20.00, «Нео ГСП»
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АПОЭЛ –
Белец, Вурос, Иоанну, Меркис, Генцоглу (Халлениус, 86), Яколиш (Видигал, 64), Михайлович, Матич (Алеф, 65), Де Винсенти, Павлович, Аль-Тамари.
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Карабах –
Вагнер, Садыгов, Мамедов, Медведев, Аилтон, Ромеро (Абдуллаев, 85), Ришард (Гараев, 86), Зубир, Мичел, Мадатов (Гуйе, 68), Славчев.
- Дата проведения
- 6 августа, 21.00, «Максимир»
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Динамо Загреб –
Ливакович, Леовац, Стоянович, Перич, Лешкович, Адеми, Гояк (Моро, 69), Ольмо, Хайрович (Маер, 69), Оршич, Петкович (Гавранович, 76).
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Ференцварош –
Дибус, Хайстер, Блажич, Двали, Шигер, Ловренчич, Зубков, Харатин, Нген, Сигневич, Шкварка.
- Дата проведения
- 6 августа, 21.45, «Райко Митич»
- Гол:
- 1:0 – 44 Павков.
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Црвена Звезда –
Борян, Милунович, Дегенек, Родич, Гобелич, Йованчич, Иванич, Каньяс, Марин, Вуканович, Павков.
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Копенгаген –
Грютебуст, Овьедо, Папаяннопулос, Варела, Нельссон, Зека, Фишер, Хольсе, Стаге, Винд, Н`Дойе.
- Предупреждение:
- Зека (24).
- Дата проведения
- 6 августа, 20.00, «Тумба»
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ПАОК –
Пасхалакис, Варела, Лео Матос, Яннулис, Креспо, Бисесвар (Дуглас, 73), Эсити, Пелкас (Лимниос, 65), Эль-Каддури, Лео Жаба (Стох, 79), Акпом.
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Аякс –
Онана, Мазрауи (Марин, 82), Тальяфико, Велтман, Блинд, Тадич, ван де Бек, Мартинес, Зиеш (Нерес, 82), Схюрс, Дольберг (Хунтелар, 33).
- Дата проведения
- 6 августа, 21.30, «Ян Брейдель»
- Гол:
- 1:0 – 37, пенальти Ванакен.
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Динамо Киев –
Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Караваев (Цыганков, 46), Вербич, Буяльский, Гармаш, Сидорчук, Беседин (Родригеш, 46).
- Предупреждения:
- Дели (20), Бонавентуре (39), Гармаш (41), Кендзера (44).
- Дата проведения
- 7 августа, 20.45, «Башакшехир»
- Дата проведения
- 7 августа, 21.00, «Константин Рэдулеску»
- Дата проведения
- 7 августа, 21.00, «Санкт-Якоб Парк»
- Дата проведения
- 7 августа, 21.15, «Людски врт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.