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Путин о пиджаке Третьяка: «Такие уловки мне хорошо знакомы по прежней работе»

Теги Сборная России по хоккею Владислав Третьяк видео Владимир Путин Политика Хоккей

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, как команда обходила ограничения на Олимпиаде-2018 в Корее.

На Играх в Пхенчхане российской сборной было запрещено выступать под флагом своей страны, она носила название «Олимпийские спортсмены из России».

«На Олимпиаде в Корее нам запрещали герб и флаг. Как мотивировать? Мы с Романом [Ротенбергом] думали, что же сделать. Вот пиджак, я специально его надел. Нашили каждому на внутреннюю сторону флаг и «Россия в моем сердце». Никто не догадался», – сказал Третьяк. 

«Такие вещи мне хорошо по прежней работе знакомы. Такие уловки», – ответил Путин.

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