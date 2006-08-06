Путин о пиджаке Третьяка: «Такие уловки мне хорошо знакомы по прежней работе»

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал президенту РФ Владимиру Путину о том, как команда обходила ограничения на Олимпиаде-2018 в Корее.
На Играх в Пхенчхане российской сборной было запрещено выступать под флагом своей страны, она носила название «Олимпийские спортсмены из России».
«На Олимпиаде в Корее нам запрещали герб и флаг. Как мотивировать? Мы с Романом [Ротенбергом] думали, что же сделать. Вот пиджак, я специально его надел. Нашили каждому на внутреннюю сторону флаг и «Россия в моем сердце». Никто не догадался», – сказал Третьяк.
«Такие вещи мне хорошо по прежней работе знакомы. Такие уловки», – ответил Путин.
Третьяк: На Олимпиаде в Корее нам запрещали герб и флаг, но мы придумали выход – нашили каждому на внутреннюю сторону пиджака флаг и «Россия в моем сердце». Никто не догадался!— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 6, 2019
Путин: Такие уловки мне хорошо знакомы по моей прежней работе pic.twitter.com/g5BHUEhyio