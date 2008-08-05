Английский квадрупл «Сити», ЦСКА уже 2-й, камбэк волейболисток в матче за выход на Олимпиаду и другие новости утра

1. В РПЛ «Рубин» проиграл ЦСКА, и армейцы уже на 2-м месте, «Арсенал» победил «Тамбов», а «Сочи» и «Уфа» голов не забили.

2. «Ливерпуль» уступил «Ман Сити» в серии пенальти в матче за Суперкубок Англии. Гвардиола собрал четыре английских титула за один год!!!! Внутренний квадрупл🤣 Пеп выиграл 28-й трофей в тренерской карьере и 7-й с «Сити». А ван Дейка обвели впервые за полтора года.

3. Женская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду-2020, уступая 0-2 по сетам в решающем матче. Характер!!

4. Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии, Ферстаппен – 2-й, Феттель – 3-й, Квят – 15-й. Льюис уверенно лидирует в чемпионате.

5. У «Барселоны» своя победа – «блауграна» обыграла «Арсенал» в традиционном матче за Кубок Гампера. Также каталонский клуб объявил о трансфере латераля «Бетиса» Фирпо за 18+12 млн евро.

6. В Серии А тоже случились интересные трансферы. «Милан» подписал лучшего игрока Кубка Африки Беннасера. Кин перешел из «Ювентуса» в «Эвертон» за 27,5 млн евро.

7. «МЮ» может продолжить разгрузку состава «бьянконери»: согласован контракт с Манджукичем. А вот вариант с Дибалой уже не совсем рабочий.

8. Стало известно, что боец ОМОНа пострадал в драке с фанатами «Зенита», получив брошенным камнем в глаз. По информации МВД, серьезных нарушений порядка допущено не было.

9. Даниил Медведев проиграл Нику Кириосу в финале теннисного турнира в Вашингтоне.

10. Легендарный квотербек Том Брэди согласовал новый контракт с «Пэтриотс» и будет играть за них до сезона-2021!

Цитата. Сергей Хусаинов о голе «Зенита» в ворота «Краснодара»: «Иванович сфолил на Вильене. Но это же Еськов. Почему не подсказал Мешков? Коррупция»