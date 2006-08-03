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Чемпионат России. «Урал» примет «Ростов», «Спартак» против «Динамо», «Зенит» сыграет с «Краснодаром»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия результаты Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Оренбург Краснодар Уфа Тамбов Сочи Футбол

В 4-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» – с «Краснодаром». 

В воскресенье тульский «Арсенал» проведет выездной матч с «Тамбовом», «Рубин» примет ЦСКА. 

Завершится тур в понедельник матчем между «Ахматом» и «Оренбургом». 

Чемпионат России

4-й тур

Урал – Ростов
Дата проведения
3 августа, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Крылья Советов – Локомотив
Дата проведения
3 августа, 16.30, «Самара-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Спартак – Динамо
Дата проведения
3 августа, 19.00, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Краснодар
Дата проведения
3 августа, 21.30, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Тамбов – Арсенал Тула
Дата проведения
4 августа, 16.30, «Мордовия Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – ЦСКА
Дата проведения
4 августа, 19.00, «стадион Центральный Казань»
превью матча онлайн статистика

 

Сочи – Уфа
Дата проведения
4 августа, 21.30, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика

 

Ахмат – Оренбург
Дата проведения
5 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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