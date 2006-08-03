Чемпионат России. «Урал» примет «Ростов», «Спартак» против «Динамо», «Зенит» сыграет с «Краснодаром»

В 4-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» – с «Краснодаром».
В воскресенье тульский «Арсенал» проведет выездной матч с «Тамбовом», «Рубин» примет ЦСКА.
Завершится тур в понедельник матчем между «Ахматом» и «Оренбургом».
Чемпионат России
4-й тур
- Дата проведения
- 3 августа, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 3 августа, 16.30, «Самара-Арена»
- Дата проведения
- 3 августа, 19.00, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 3 августа, 21.30, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 4 августа, 16.30, «Мордовия Арена»
- Дата проведения
- 4 августа, 19.00, «стадион Центральный Казань»
- Дата проведения
- 4 августа, 21.30, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 5 августа, 20.00, «Ахмат-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.