Чемпионат России. «Урал» примет «Ростов», «Спартак» против «Динамо», «Зенит» сыграет с «Краснодаром»

В 4-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» – с «Краснодаром».

В воскресенье тульский «Арсенал» проведет выездной матч с «Тамбовом», «Рубин» примет ЦСКА.

Завершится тур в понедельник матчем между «Ахматом» и «Оренбургом».

Чемпионат России

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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