«МЮ» отказался от трансфера Дибалы из-за его требований по зарплате

«Манчестер Юнайтед» больше не заинтересован в трансфере нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, утверждает The Telegraph.
Сообщается, что причиной такого решения манкуниацев стали следующие факторы: нежелание игрока покидать Турин, зарплатные требования аргентинца и необходимость крупных выплат его агентам.
Утверждается, что главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть в своей команде только тех игроков, кто будет полностью заинтересован в проекте клуба.
Ранее сообщалось, что переход Дибалы в английский клуб может стать частью сделки по трансферу нападающего Ромелу Лукаку в «Ювентус».