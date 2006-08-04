«МЮ» отказался от трансфера Дибалы из-за его требований по зарплате

больше не заинтересован в трансфере нападающего «Ювентуса» , утверждает The Telegraph.

Сообщается, что причиной такого решения манкуниацев стали следующие факторы: нежелание игрока покидать Турин, зарплатные требования аргентинца и необходимость крупных выплат его агентам.

Утверждается, что главный тренер «МЮ» хочет видеть в своей команде только тех игроков, кто будет полностью заинтересован в проекте клуба.

Ранее сообщалось, что переход Дибалы в английский клуб может стать частью сделки по трансферу нападающего Ромелу Лукаку в .