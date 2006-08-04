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«МЮ» отказался от трансфера Дибалы из-за его требований по зарплате

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Пауло Дибала Футбол

«Манчестер Юнайтед» больше не заинтересован в трансфере нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, утверждает The Telegraph.

Сообщается, что причиной такого решения манкуниацев стали следующие факторы: нежелание игрока покидать Турин, зарплатные требования аргентинца и необходимость крупных выплат его агентам.

Утверждается, что главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер хочет видеть в своей команде только тех игроков, кто будет полностью заинтересован в проекте клуба.

Ранее сообщалось, что переход Дибалы в английский клуб может стать частью сделки по трансферу нападающего Ромелу Лукаку в «Ювентус».

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