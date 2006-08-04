«МЮ» согласовал контракт с Манджукичем с зарплатой 6 млн евро в год

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич согласовал условия контракта с , сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По условиям соглашения, которое будет рассчитано до 2021 года с опцией продления еще на один год, 33-летний хорват будет получать 6 млн евро в год.

Daily Mail также сообщает о договоренности сторон. По информации британского источника, зарплата игрока составит 6,2 млн фунтов в год.

В сезоне-2018/19 Манджукич провел за 25 матчей в Серии А, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.