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«МЮ» согласовал контракт с Манджукичем с зарплатой 6 млн евро в год

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Марио Манджукич Футбол

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич согласовал условия контракта с «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По условиям соглашения, которое будет рассчитано до 2021 года с опцией продления еще на один год, 33-летний хорват будет получать 6 млн евро в год.

Daily Mail также сообщает о договоренности сторон. По информации британского источника, зарплата игрока составит 6,2 млн фунтов в год.

В сезоне-2018/19 Манджукич провел за «Ювентус» 25 матчей в Серии А, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.

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