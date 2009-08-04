«Нью-Ингленд» продлит контракт с Брэди на два сезона, он заработает 23 млн долларов в этом году

Квотербек Том Брэди продолжит выступать за .

«Пэтриотс» договорились с футболистом о продлении контракта на два года. По условиям нового соглашения, игрок останется в команде до сезона-2021 включительно.

За сезон-2019 спортсмен заработает 23 миллиона долларов. По прежнему контракту, до продления, он получил бы 15 миллионов в нынешнему году.

Как сообщает ESPN, Брэди станет шестым в списке наиболее высокооплачиваемых квотербеков . По этому показателю он сравняется с Дрю Бризом из «Нью-Орлеана».

В феврале квотербек «Пэтс» стал первым в истории футболистом, выигравшим шесть Супербоулов. 3 августа Брэди исполнилось 42 года.

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