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«Нью-Ингленд» продлит контракт с Брэди на два сезона, он заработает 23 млн долларов в этом году

Теги Нью-Ингленд НФЛ Том Брэди Американский футбол

Квотербек Том Брэди продолжит выступать за «Нью-Ингленд».

«Пэтриотс» договорились с футболистом о продлении контракта на два года. По условиям нового соглашения, игрок останется в команде до сезона-2021 включительно.

За сезон-2019 спортсмен заработает 23 миллиона долларов. По прежнему контракту, до продления, он получил бы 15 миллионов в нынешнему году.

Как сообщает ESPN, Брэди станет шестым в списке наиболее высокооплачиваемых квотербеков НФЛ. По этому показателю он сравняется с Дрю Бризом из «Нью-Орлеана».

В феврале квотербек «Пэтс» стал первым в истории футболистом, выигравшим шесть Супербоулов. 3 августа Брэди исполнилось 42 года.

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