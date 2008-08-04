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МВД: «На матче «Зенит» – «Краснодар» серьезных нарушений порядка допущено не было»

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Краснодар Футбол

МВД прокомментировало инцидент с участием болельщиков «Зенита» во время матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). В перерыве игры фанаты вступили в конфликт с сотрудниками ОМОНа.

«Матч посетили более 54 тысяч человек. 17 болельщиков были привлечены к административный ответственности за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Серьезных нарушений общественного порядка допущено не было», — сказал начальник управления информации и общественных связей МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Ранее стало известно, что РПЛ начала проверку по факту столкновения фанатов с бойцами ОМОНа в Петербурге. 

Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»

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