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Сергей Хусаинов: «Иванович сфолил на Вильене. Но это же Еськов. Почему не подсказал Мешков? Коррупция»

Теги Зенит Бранислав Иванович премьер-лига Россия судьи Сергей Хусаинов Краснодар Алексей Еськов Виталий Мешков Тонни Триндаде де Вильена видеоповторы Футбол

Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил судейство в матче чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

«В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара».

Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов…

Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА – «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода.

А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция», – сказал Хусаинов.

Кажется, гол «Зенита» надо было отменять. Иванович сфолил на Вильене

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