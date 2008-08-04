Сергей Хусаинов: «Иванович сфолил на Вильене. Но это же Еськов. Почему не подсказал Мешков? Коррупция»

Бывший арбитр оценил судейство в матче чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1).

«В концовке встречи, перед забитым голом , Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара».

Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов…

Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА – «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода.

А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция», – сказал Хусаинов.

Кажется, гол «Зенита» надо было отменять. Иванович сфолил на Вильене