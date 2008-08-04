Гвардиола выиграл 28-й трофей в тренерской карьере и 7-й с «Ман Сити»

В матче за «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» (1:1, 5:4 по пенальти).

Для главного тренера «горожан» этот трофей стал 28-м в карьере.

На счету испанского специалиста 8 побед в национальных чемпионатах (3 в Испании с «Барселоной», 3 в Германии с «Баварией», 2 в Англии с ), 7 национальных кубков (2 в Испании, 2 в Германии, 1 Кубок Англии, 2 Кубка английской лиги), 5 суперкубков (3 в Испании, 2 в Англии), 2 победы в Лиге чемпионов с «Барсой», 3 победы в Суперкубке УЕФА (2 с каталонцами, 1 с «Баварией») и 3 победы на клубном ЧМ ( 2 с «Барселоной» и 1 с немецким клубом).