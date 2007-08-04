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Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Эвертон» за 27,5 млн евро

Теги Ювентус Эвертон премьер-лига Англия серия А Италия трансферы Мойзе Кин Футбол

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин стал игроком «Эвертона».

19-летний футболист подписал с английским клубом контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что «Эвертон» заплатит 27,5 млн фунтов «Ювентусу» за Кина, а туринцы будут обладать опцией обратного выкупа игрока за 36,6 млн фунтов.

Однако «Юве» объявил, что опции выкупа у клуба нет, а сумма за трансфер – 27,5 млн евро – будет выплачена в течение трех лет и может увеличиться за счет бонусов на 2,5 млн евро.

В сезоне-2018/19 Кин провел за «Ювентус» 13 матчей в Серии А, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Фото: официальный сайт «Эвертона»

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