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«Милан» купил Беннасера. Это лучший игрок Кубка Африки

Теги Милан Эмполи серия А Италия трансферы Кубок Африки Д2 Италия сборная Алжира по футболу Исмаэль Беннасер Футбол

Полузащитник Исмаэль Беннасер перешел из «Эмполи» в «Милан».

Клуб объявил о подписании 5-летнего контракта с футболистом.

Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит 16 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов за игрока.

21-летний Беннасер перешел в «Эмполи» в 2017 году из «Арсенала». В минувшем сезоне Серии А он провел 37 матчей и сделал 5 голевых передач. 

Беннасер был признан лучшим игроком победного для Алжира Кубка Африки-2019.

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