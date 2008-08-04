«Милан» купил Беннасера. Это лучший игрок Кубка Африки

Полузащитник Исмаэль Беннасер перешел из «Эмполи» в .

Клуб объявил о подписании 5-летнего контракта с футболистом.

Ранее сообщалось, что заплатит 16 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов за игрока.

21-летний Беннасер перешел в в 2017 году из «Арсенала». В минувшем сезоне Серии А он провел 37 матчей и сделал 5 голевых передач.

Беннасер был признан лучшим игроком победного для Алжира Кубка Африки-2019.