«Милан» купил Беннасера. Это лучший игрок Кубка Африки

Полузащитник Исмаэль Беннасер перешел из «Эмполи» в «Милан».
Клуб объявил о подписании 5-летнего контракта с футболистом.
Ранее сообщалось, что «Милан» заплатит 16 миллионов евро плюс 1 миллион в виде бонусов за игрока.
21-летний Беннасер перешел в «Эмполи» в 2017 году из «Арсенала». В минувшем сезоне Серии А он провел 37 матчей и сделал 5 голевых передач.
Беннасер был признан лучшим игроком победного для Алжира Кубка Африки-2019.
Ready to fight Ismaël? 👊🏼— AC Milan (@acmilan) August 4, 2019
Bienvenu Bennacer! 👊🏼#ForzaMilan pic.twitter.com/nKb3r8dmaD