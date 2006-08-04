Боец ОМОНа пострадал в драке с фанатами «Зенита». Ему в глаз бросили камень

Сотрудник ОМОНа пострадал в результате вчерашней стычки с болельщиками у «Газпром Арены» во время матча 4-го тура РПЛ с (1:1).

«После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжелый предмет в сотрудников ОМОН, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии.

В результате чего один из бойцов ОМОН получил травму», — заявили в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший обратился в травмпункт, угрозы его жизни нет. По информации «Фонтанки», болельщики кинули в бойца ОМОНа камнем и попали ему в глаз.

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