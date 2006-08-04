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Боец ОМОНа пострадал в драке с фанатами «Зенита». Ему в глаз бросили камень

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия болельщики Газпром Арена (Крестовский) Краснодар Футбол

Сотрудник ОМОНа пострадал в результате вчерашней стычки с болельщиками «Зенита» у «Газпром Арены» во время матча 4-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1). 

«После окончания матча вне чаши стадиона со стороны болельщиков был кинут тяжелый предмет в сотрудников ОМОН, обеспечивающих правопорядок на спортивном мероприятии.

В результате чего один из бойцов ОМОН получил травму», — заявили в пресс-службе Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавший обратился в травмпункт, угрозы его жизни нет. По информации «Фонтанки», болельщики кинули в бойца ОМОНа камнем и попали ему в глаз.

Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»

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