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Гран-при Венгрии-2019. Стартовый порядок

Теги результаты Гран-при Венгрии Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
Хунгароринг, Модьород
2-4 августа 2019 года
Стартовый порядок
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Себастьян Феттель («Феррари»)
6. Пьер Гасли («Ред Булл»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)
9. Ромен Грожан («Хаас»)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
11. Нико Хюлькенберг («Рено»)
12. Алекс Албон («Торо Россо»)
13. Даниил Квят («Торо Россо»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)*
18. Даниэль Риккардо («Рено»)
19. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
20. Роберт Кубица («Уильямс»)
 
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