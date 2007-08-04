Гран-при Венгрии-2019. Стартовый порядок

Хунгароринг, Модьород
2-4 августа 2019 года
Стартовый порядок
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
2. Валттери Боттас («Мерседес»)
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
4. Шарль Леклер («Феррари»)
5. Себастьян Феттель («Феррари»)
6. Пьер Гасли («Ред Булл»)
7. Ландо Норрис («Макларен»)
8. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)
9. Ромен Грожан («Хаас»)
10. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
11. Нико Хюлькенберг («Рено»)
12. Алекс Албон («Торо Россо»)
13. Даниил Квят («Торо Россо»)
14. Кевин Магнуссен («Хаас»)
15. Джордж Расселл («Уильямс»)
16. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)*
18. Даниэль Риккардо («Рено»)
19. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
20. Роберт Кубица («Уильямс»)