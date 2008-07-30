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Криштиану Роналду: «Барселона» много потратила на игроков за последние пять лет, но не выиграла ЛЧ»

Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов Футбол

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал об амбициях команды в Лиге чемпионов. 

– Этот год может стать годом «Ювентуса»?

– Любой год – это год «Ювентуса», «Реала» или «Барсы», но один трофей – например, Лигу чемпионов – выигрывает только одна команда. Взять «Барселону»: за последние пять лет они потратили столько денег на игроков, но не выиграли Лигу чемпионов. Это не так работает.

«Юве» здорово усилился, и мы, как всегда, поборемся за победу, но она зависит от многих факторов: пары в плей-офф, состав групп, игровая форма, травмы, удача...

Но, как я всегда говорю, мы не одержимы Лигой чемпионов. «Юве» выиграет ее – если не в этом году, то через год или два. Это видно по тому, как мы работаем, по нашему отношению. У «Юве» есть все, чтобы победить в Лиге чемпионов, – сказал Роналду.   

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