Семеня не выступит на чемпионате мира в Дохе. Ее не допустили из-за повышенного уровня тестостерона

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике-2019.

Федеральный суд Швейцарии отменил решение о приостановке действия правила IAAF по допуску спортсменок с повышенным тестостероном.

Согласно новым правилам IAAF легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Швейцарский федеральный суд отменил это правило в отношении Семени, но IAAF направила запрос об отмене решения, который был удовлетворен.

Ранее Семеня заявляла, что если ее не допустят до дистанции 800 м, то она не примет участия в турнире.

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября 2019 года.

Тестостерон в женском спорте: помогает или мешает? И что делать таким, как Семеня?