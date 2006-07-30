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Семеня не выступит на чемпионате мира в Дохе. Ее не допустили из-за повышенного уровня тестостерона

Теги чемпионат мира сборная ЮАР жен Кастер Семеня Легкая атлетика

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня не выступит на чемпионате мира по легкой атлетике-2019.

Федеральный суд Швейцарии отменил решение о приостановке действия правила IAAF по допуску спортсменок с повышенным тестостероном. 

Согласно новым правилам IAAF легкоатлетки, выступающие на дистанциях от 400 м до мили, должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов. Швейцарский федеральный суд отменил это правило в отношении Семени, но IAAF направила запрос об отмене решения, который был удовлетворен.

Ранее Семеня заявляла, что если ее не допустят до дистанции 800 м, то она не примет участия в турнире. 

Чемпионат мира пройдет в Дохе с 27 сентября по 6 октября 2019 года. 

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