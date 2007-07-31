Экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин отказался от боя с Тайсоном Фьюри.

По информации инсайдера Майка Коппинджера, Поветкину предлагали поединок с Тайсоном Фьюри, но россиянин отклонил эту возможность.

Следующим соперником Поветкина должен стать кузен Тайсона Хьюи Фьюри. Поединок может пройти 31 августа в андеркарде чемпионского боя в легком весе между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

Следующим соперником Поветкина может стать Хьюи Фьюри

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