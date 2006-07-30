Александр Егоров: «Карасев ошибся, не назначив пенальти в ворота «Зенита». В ворота «Оренбурга» 11-метрового не было»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров поделился мнением о работе арбитра Сергея Карасева в матче 3-го тура РПЛ «Оренбург» – (0:2).

«Вчера видел информацию, что «Оренбург» будет обращаться в департамент по поводу работы Карасева. Оценка инспектора совпала с моим мнением.

В эпизоде с назначением пенальти в ворота Сергей Карасев ошибся — надо было продолжить игру. И в конце матча надо было назначать 11-метровый за нарушение Барриоса», — заявил Егоров.