Шюррле прошел медосмотр и выбрал 20-й номер в «Спартаке». В среду о трансфере объявят официально

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле успешно прошел медобследование в , утверждает .

Сообщается, что 28-летний игрок будет выступать под номером 20. В среду о трансфере объявят официально.

Ранее сообщалось, что московский клуб арендует 28-летнего вингера на один сезон с правом выкупа за 8 миллионов евро. Также стало известно, что готов платить футболисту 3 млн евро в год.

В сезоне-2018/19 Шюррле выступал за «Фулхэм» на правах аренды. Он провел 24 матча в чемпионате Англии и забил 6 мячей.