Реклама 18+
Реклама 18+

Попова репостнула картинку Noize MC. Там про Путина, пожары и акции протеста

Теги сборная России Владимир Путин танцы на льду женское катание Бетина Попова Фигурное катание

Российская фигуристка Бетина Попова сделала в своем Instagram репост карикатуры со страницы музыканта Noize MC. 

На картинке изображен горящий лес, из которого ОМОН дубинками выгоняет мирных жителей. На заднем плане – президент России Владимир Путин в батискафе. 

Карикатура связана с последними событиями в Сибири: там горит около 3 млн гектаров леса (по некоторым оценкам – уже до 4 млн), дым распространился на тысячи километров, в нескольких субъектах введен режим чрезвычайной ситуации.

В оригинале публикацию сопровождает стихотворение. 



Ранее с призывами остановить лесные пожары выступили лыжницы Анастасия Седова и Юлия Белорукова, вице-чемпион мира по мини-футболу Иван Чишкала, футболист ФК «Краснодар» Иван Игнатьев.

«Как можно рассуждать о деньгах, когда горит лес?». Спортсмены требуют тушить пожары в Сибири

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться