Попова репостнула картинку Noize MC. Там про Путина, пожары и акции протеста

Российская фигуристка Бетина Попова сделала в своем Instagram репост карикатуры со страницы музыканта Noize MC.

На картинке изображен горящий лес, из которого ОМОН дубинками выгоняет мирных жителей. На заднем плане – президент России Владимир Путин в батискафе.

Карикатура связана с последними событиями в Сибири: там горит около 3 млн гектаров леса (по некоторым оценкам – уже до 4 млн), дым распространился на тысячи километров, в нескольких субъектах введен режим чрезвычайной ситуации.

В оригинале публикацию сопровождает стихотворение.





Ранее с призывами остановить лесные пожары выступили лыжницы Анастасия Седова и Юлия Белорукова, вице-чемпион мира по мини-футболу Иван Чишкала, футболист ФК «Краснодар» Иван Игнатьев.

«Как можно рассуждать о деньгах, когда горит лес?». Спортсмены требуют тушить пожары в Сибири