Marca: «ПСЖ» готов продать Неймара за 200 млн евро. Но не в «Барселону»

Переход нападающего Неймара в «Барселону» почти невозможен, сообщает Marca.

По информации источника, практически смирилась с тем, что осуществить трансфер игрока этим летом не удастся.

Однако Неймар хочет покинуть «ПСЖ» этим летом. Он хочет играть вместе с Месси. Президент клуба Нассер Аль-Хеллайфи уверен, что пытаться сохранить немотивированного игрока в составе – это плохая идея. Поэтому французский клуб готов отпустить Неймара в любой клуб кроме «Барселоны».

«ПСЖ» отклонил все предложения, которые делала «Барселона». Каталонский клуб пессимистично смотрит на возможность совершения трансфера.

Парижане хотят получить 300 млн евро за Неймара, однако может снизить эту сумму до 200 миллионов. Однако этот вариант не распространяется на «Барселону».