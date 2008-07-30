С Неймара сняли подозрения в изнасиловании бразильской модели

С нападающего «ПСЖ» сняли подозрения в изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндаде.

Записи с камер видеонаблюдения и результаты медицинского обследования девушки не были предоставлены полиции. Из-за того, что стороной обвинения не были предоставлены доказательства совершения преступления, полиция решила не предъявлять Неймару обвинения в изнасиловании.

У стороны обвинения есть 15 дней на то, чтобы обжаловать это решение.

В начале этого месяца суд принял ходатайство о продлении дела на 30 дней для того, чтобы сторона обвинения смогла предоставить дополнительные доказательства совершения преступления.

Девушка, обвинившая Неймара в изнасиловании: «Я спросила, есть ли у него презерватив, он ответил «нет», но не остановился»

Появилось интервью девушки, которая обвиняет Неймара. Говорит, что футболист бил ее и не использовал презерватив