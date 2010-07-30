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Седова – о пожарах в Сибири: «Мы живем в продвинутом XXI веке, но не можем предпринять хоть малейшие действия для устранения этой проблемы!»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) происшествия Анастасия Седова Юлия Белорукова Лыжи

Российская лыжница Анастасия Седова призвала своих подписчиков в инстаграме присоединиться к петиции за введение ЧС в Сибири из-за лесных пожаров. 

«Что происходит с нашим миром, объясните мне, пожалуйста! В голове не укладывается, что мы живем в «супер технологически продвинутом» XXI веке, но не можем предпринять хоть малейшие действия для устранения такого рода проблемы! Почему? 

Я не знаю, поможет это каким-то образом или нет, но хочется цепляться за каждый возможный шаг и призыв к действиям!» – написала в инстаграме Седова, прикрепив ссылку на петицию и поставив хэштег #СибирьгоритМосквамолчит. 

С таким же призывом выступила еще одна российская лыжница Юлия Белорукова

Игрок сборной России по мини-футболу Чишкала: «Стыдно, что потратили 75 млрд на Универсиаду, а тушить пожары в Сибири – дорого»

Нападающий «Краснодара» Игнатьев: «Родная Сибирь задыхается от лесных пожаров. Прошу тех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос»

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