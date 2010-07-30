Седова – о пожарах в Сибири: «Мы живем в продвинутом XXI веке, но не можем предпринять хоть малейшие действия для устранения этой проблемы!»

Российская лыжница призвала своих подписчиков в инстаграме присоединиться к петиции за введение ЧС в Сибири из-за лесных пожаров.

«Что происходит с нашим миром, объясните мне, пожалуйста! В голове не укладывается, что мы живем в «супер технологически продвинутом» XXI веке, но не можем предпринять хоть малейшие действия для устранения такого рода проблемы! Почему?

Я не знаю, поможет это каким-то образом или нет, но хочется цепляться за каждый возможный шаг и призыв к действиям!» – написала в инстаграме Седова, прикрепив ссылку на петицию и поставив хэштег #СибирьгоритМосквамолчит.

С таким же призывом выступила еще одна российская лыжница .

Игрок сборной России по мини-футболу Чишкала: «Стыдно, что потратили 75 млрд на Универсиаду, а тушить пожары в Сибири – дорого»

Нападающий «Краснодара» Игнатьев: «Родная Сибирь задыхается от лесных пожаров. Прошу тех, кто может повлиять на ситуацию, решить вопрос»