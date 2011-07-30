«Эвертон» предлагает за Малкома 40 млн евро и может увеличить сумму

Полузащитник «Барселоны» может продолжить карьеру в Англии.

По информации Sport.es, интерес к 22-летнему футболисту проявляет . Ливерпульский клуб предложил «Барсе» за бразильца 40 миллионов, а в случае переговоров может увеличить сумму.

хочет убедить Малкома провести переговоры с другими клубами помимо , которые выступили с предложениями.

Ранее сообщалось, что российский клуб уже достиг соглашения с игроком и готов заплатить «Барсе» 39 млн евро плюс бонусы.

В сезоне-2018/19 Малком провел за каталонский клуб 15 матчей в , забил один гол и отдал две голевых передачи.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.