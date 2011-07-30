«Эвертон» предлагает за Малкома 40 млн евро и может увеличить сумму

Полузащитник «Барселоны» Малком может продолжить карьеру в Англии.
По информации Sport.es, интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Эвертон». Ливерпульский клуб предложил «Барсе» за бразильца 40 миллионов, а в случае переговоров может увеличить сумму.
«Барселона» хочет убедить Малкома провести переговоры с другими клубами помимо «Зенита», которые выступили с предложениями.
Ранее сообщалось, что российский клуб уже достиг соглашения с игроком и готов заплатить «Барсе» 39 млн евро плюс бонусы.
В сезоне-2018/19 Малком провел за каталонский клуб 15 матчей в Ла Лиге, забил один гол и отдал две голевых передачи.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.