Реклама 18+
Реклама 18+

«Эвертон» предлагает за Малкома 40 млн евро и может увеличить сумму

Теги Эвертон премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Малком Футбол

Полузащитник «Барселоны» Малком может продолжить карьеру в Англии. 

По информации Sport.es, интерес к 22-летнему футболисту проявляет «Эвертон». Ливерпульский клуб предложил «Барсе» за бразильца 40 миллионов, а в случае переговоров может увеличить сумму. 

«Барселона» хочет убедить Малкома провести переговоры с другими клубами помимо «Зенита», которые выступили с предложениями. 

Ранее сообщалось, что российский клуб уже достиг соглашения с игроком и готов заплатить «Барсе» 39 млн евро плюс бонусы.

В сезоне-2018/19 Малком провел за каталонский клуб 15 матчей в Ла Лиге, забил один гол и отдал две голевых передачи.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

 

Реклама 18+

Опрос

Нужен ли Малком «Зениту» за 45 млн евро?

2846 голосов
  • Конечно, да
    72%
  • Нет, состав и так крепкий
    28%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться