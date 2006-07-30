Шарапова вернется на корт в Торонто

Экс-первая ракетка мира возобновит выступления на «Премьере» в Торонто, сообщает официальный сайт теннисистки.

Для 32-летней россиянки, которая также взяла wild card на турнир в Цинциннати, это будет четвертое выступление в Канаде. В 2009 году она дошла там до финала, а в прошлом сезоне – до третьего круга.

Шарапова не играет с «Уимблдона», где снялась с матча первого круга из-за травмы предплечья. В июле она провела двухнедельный тренировочный сбор в Италии с тренером Борны Чорича Риккардо Пьятти.

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