Реклама 18+
Реклама 18+

Diario Sport: «Зенит» предложил за Малкома 35+5 млн евро, «Барса» хочет 40+5 млн

Теги Зенит премьер-лига Россия Барселона Ла Лига возможные трансферы Малком Хавьер Рибальта Футбол

«Зенит» сделал предложение о трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома и готов заплатить за игрока 35+5 млн евро, сообщает Sport.es.

Однако «Барселона» настаивает на том, чтобы клуб из Санкт-Петербурга заплатил за игрока 45 млн евро с учетом бонусов в размере 5 млн евро.

Малком заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в «Зените», однако «Барселона» дала игроку понять, что примет только то предложение, которое соответствует ее интересам. Руководители каталонского клуба сомневаются в том, что сделку удастся закрыть на этой неделе.

По информации журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта сейчас находится в Барселоне. Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывает оформить сделку в течение ближайших 48 часов.

В сезоне-2018/19 Малком провел за «Барселону» 15 матчей в Ла Лиге, забил один гол и отдал две голевых передачи.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться