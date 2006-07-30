Diario Sport: «Зенит» предложил за Малкома 35+5 млн евро, «Барса» хочет 40+5 млн

«Зенит» сделал предложение о трансфере полузащитника «Барселоны» Малкома и готов заплатить за игрока 35+5 млн евро, сообщает Sport.es.
Однако «Барселона» настаивает на том, чтобы клуб из Санкт-Петербурга заплатил за игрока 45 млн евро с учетом бонусов в размере 5 млн евро.
Малком заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в «Зените», однако «Барселона» дала игроку понять, что примет только то предложение, которое соответствует ее интересам. Руководители каталонского клуба сомневаются в том, что сделку удастся закрыть на этой неделе.
По информации журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибальта сейчас находится в Барселоне. Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывает оформить сделку в течение ближайших 48 часов.
В сезоне-2018/19 Малком провел за «Барселону» 15 матчей в Ла Лиге, забил один гол и отдал две голевых передачи.