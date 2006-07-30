Diario Sport: «Зенит» предложил за Малкома 35+5 млн евро, «Барса» хочет 40+5 млн

сделал предложение о трансфере полузащитника «Барселоны» и готов заплатить за игрока 35+5 млн евро, сообщает Sport.es.

Однако настаивает на том, чтобы клуб из Санкт-Петербурга заплатил за игрока 45 млн евро с учетом бонусов в размере 5 млн евро.

Малком заинтересован в том, чтобы продолжить карьеру в «Зените», однако «Барселона» дала игроку понять, что примет только то предложение, которое соответствует ее интересам. Руководители каталонского клуба сомневаются в том, что сделку удастся закрыть на этой неделе.

По информации журналиста RMC Sport Мохамеда Бухафси, спортивный директор «Зенита» сейчас находится в Барселоне. Клуб из Санкт-Петербурга рассчитывает оформить сделку в течение ближайших 48 часов.

В сезоне-2018/19 Малком провел за «Барселону» 15 матчей в , забил один гол и отдал две голевых передачи.