Семак, Карпин и Докампо претендуют на звание лучшего тренера месяца РПЛ

РПЛ в ближайшее время назовет лучшего тренера месяца.

Данная награда будет вручена впервые.

Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

На это звание претендуют пять тренеров: Сергей Семак ( ), Валерий Карпин («Ростов»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев ( ) и Дмитрий Парфенов («Урал»).

Докампо («Рубин») и Матвеев («Краснодар») являются главными тренерами номинально лишь из-за наличия лицензии Pro. Фактически командами руководят Роман Шаронов и Мурад Мусаев соответственно. У них необходимая лицензия отсутствует.