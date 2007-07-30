Семак, Карпин и Докампо претендуют на звание лучшего тренера месяца РПЛ

РПЛ в ближайшее время назовет лучшего тренера месяца.
Данная награда будет вручена впервые.
Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».
На это звание претендуют пять тренеров: Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).
Докампо («Рубин») и Матвеев («Краснодар») являются главными тренерами номинально лишь из-за наличия лицензии Pro. Фактически командами руководят Роман Шаронов и Мурад Мусаев соответственно. У них необходимая лицензия отсутствует.