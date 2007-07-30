Реклама 18+
Реклама 18+

Семак, Карпин и Докампо претендуют на звание лучшего тренера месяца РПЛ

Теги Зенит Ростов Рубин Дмитрий Парфенов Сергей Семак премьер-лига Россия рейтинги болельщики Урал Валерий Карпин Краснодар Эдуардо Докампо Сергей Матвеев Футбол

РПЛ в ближайшее время назовет лучшего тренера месяца.

Данная награда будет вручена впервые.

Лучшего тренера месяца совместно выбирают болельщики, эксперты РПЛ и канала «Матч Премьер».

На это звание претендуют пять тренеров: Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).

Докампо («Рубин») и Матвеев («Краснодар») являются главными тренерами номинально лишь из-за наличия лицензии Pro. Фактически командами руководят Роман Шаронов и Мурад Мусаев соответственно. У них необходимая лицензия отсутствует.

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться