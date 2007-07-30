💣Фернандо и Адриано ушли из «Спартака», Шюррле уже в Москве, «Пэлас» предложил 15 млн евро за Чалова. Трансферный дайджест Sports.ru

Трансферные новости и слухи – в нашем дайджесте.

1. «Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бейцзин Гуоань», а Луис Адриано уехал в «Палмейрас». Помочь Олегу Кононову с подготовкой к «Динамо» можно тут.

2. Несколько апдейтов по Малкому. «Зенит» и «Боруссия» ведут переговоры с разными агентами Малкома, петербуржцы предлагают зарплату 6,5 млн евро в год. По разным данным, питерцы предлагают «Барсе» от 35+5 до 39 млн евро с бонусами. По данным РБК, сумма сделки составит меньше 40 млн евро, но больше 10 млн – агентские и подписной бонус. Также пишут, что на рынок с 40 млн евро ворвался «Эвертон», который готов заплатить и больше. Горячо!

3. «Кристал Пэлас» предложил ЦСКА 15 млн евро (или около 14 млн фунтов) за форварда ЦСКА Федора Чалова.

4. Шюррле прилетел в Москву и завтра подпишет контракт со «Спартаком». При этом «Спартак» не может договориться о трансфере Тила, игрок поедет с АЗ на матч Лиги Европы.

5. Защитник ЦСКА Никита Чернов перешел в «Крылья Советов». Сообщается, что за него заплатили 500 тысяч евро.

6. Форвард «Милана» Патрик Кутроне подписал 4-летний контракт с «Вулверхэмптоном».

7. Что с Неймаром? По одним данным, «ПСЖ» снизил цену на Неймара до 180 млн евро, по другим, парижане готовы продать бразильца за 200 млн евро, но не в «Барселону»

Тем временем «ПСЖ» объявил о трансфере хавбека «Эвертона» Гуйе.

8. Полузащитник «Лилля» Николя Пепе близок к переходу в «Арсенал» и должен был сегодня пройти медосмотр. Пишут, что он уже в Лондоне.

9. «Ювентус» рассчитывает на доплату от «МЮ» в случае обмена Дибалы на Лукаку. Агент Дибалы ведет переговоры с «МЮ» о личном контракте.

10. Трансферы поскромнее. «Малага» подписала чемпиона Англии Окадзаки. Полузащитник «Хаддерсфилда» Биллинг перешел в «Борнмут» за 15 млн фунтов. «Байер» подписал хавбека «Хоффенхайма» Амири за 9 млн евро. Экс-полузащитник «Краснодара» Перейра перешел в «Орландо Сити»