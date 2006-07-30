«Зенит» и «Боруссия» ведут переговоры с разными агентами Малкома. Петербуржцы предлагают зарплату 6,5 млн евро в год

Полузащитник «Барселоны» в это межсезонье, скорее всего, сменит клуб.

На данный момент за него борются две команды: и дортмундская «Боруссия».

Клубы ведут переговоры с разными представителями: общается с итальянским агентом от компании Elenko Sports, которому дал авторизацию официальный представитель игрока Фернандо Гарсия.

«Боруссия» же ведет переговоры с Джулиано Бертолуччи из агентства Кии Джурабчиана. У них уже есть договоренность с ними, но официальным представителем Малкома является именно Elenko, поэтому придется платить двойную комиссию в том случае, если бразилец перейдет в дортмундский клуб.

«Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн евро в год (против 4 млн евро, которые он зарабатывает сейчас). Как утверждает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, игрок уже дал согласие на переезд в Россию, контракт с ним будет рассчитан на 5 лет.

«Барселона», по информации Mundo Deportivo, не получала официального предложения, но готова отпустить , если за него заплатят 41 миллион евро.