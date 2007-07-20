Гильерме остался в «Локо», «Атлетико» инициировал дело против «Барсы» и Гризманна, Алжир взял Кубок Африки и другие новости утра

1. 🧤 Вратарь сборной России Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года 🚂 Переход в «Спартак» не состоится.

2. «Атлетико» обратился в Ла Лигу, чтобы дополнительно взыскать с «Барселоны» еще 80 млн евро за трансфер Гризманна. Федерация футбола Испании уже завела дело.

3. «Ростов» публично обвинил «Арсенал» в том, что тульский клуб без разрешения вел переговоры с Мирзовым, который в итоге как раз перешел в «Спартак» в отличие от Гильерме.

Сегодня начинается 2-й тур РПЛ. «Ростов» принимает «Спартак». Весной Карпин сделал Кононова и на поле, и на пресс-конференции: победу со счетом 2:1 сопровождал убойный панч про автобус, трамвай и поезд. «Ростов» опять выиграет или «Спартак» возьмет реванш? Получите 1000 рублей в подарок и сделайте ставку без риска!

4. VAR впервые используют в РПЛ на матче «Динамо» – «Рубин». Это пока не значит, что система будет применяться на всех играх чемпионата.

5. Алжир победил Сенегал в финале Кубка Африки и выиграл турнир во второй раз в истории.

6. Стало известно, что матч Россия – Бельгия состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 16 ноября.

7. В НХЛ подписан заметный контракт: Труба на 7 сезонов в «Рейнджерс» с зарплатой 8 млн долларов за год. «Эдмонтон» обменял Лучича в «Калгари» на Нила.

8. Отменен матч сборных России и Грузии по регби, который должен был пройти в Тбилиси. Причина – политическая обстановка.

9. Алафилипп выиграл индивидуальную разделку в рамках 13-го этапа «Тур де Франс», и он же лидирует в общем зачете.

10. Российские синхронистки взяли золото в произвольной программе групп на ЧМ в Корее. Все новости чемпионата мира по водным видам спорта можно узнать во вкладке тега.

11. На чемпионате мира по фехтованию Дериглазова выиграла золото в рапире, Бида завоевал серебро в шпаге.

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