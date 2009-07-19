«Тур де Франс». 13-й этап. Пелотон проедет индивидуальную гонку с раздельным стартом

Сегодня состоится 13-й этап «Тур де Франс» – индивидуальная гонка на время с раздельным стартом.

«Тур де Франс»

13-й этап

По – По

Индивидуальная гонка на время с раздельным стартом (ITT)

27,2 км

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Начало гонки в 15:00 по московскому времени, прямая трансляция в 14:50 на канале «Eurosport»

Общий зачет (после 12-го этапа):

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 52.26,09

2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS) – 1,12

3. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 1,16

4. Стивен Крейсвик (Голландия, Jumbo-Visma) – 1,27

5. Эмануэль Бухманн (Германия, BORA-Hansgrohe) – 1,45

6. Энрик Мас (Испания, Deceuninck-Quick Step) – 1,46

7. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,47

8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,04

9. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 2,09

10. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 2,33

12. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First) – 3,18

13. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – то же время

15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 3,22

19. Ричи Порт (Австралия, Trek-Segafredo) – 3,59

20. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 4,15

24. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 5,57

30. Джулио Чикконе (Италия, Trek – Segafredo) – 14,35

44. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 26,03

63. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 40,37