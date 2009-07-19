«Тур де Франс». 13-й этап. Пелотон проедет индивидуальную гонку с раздельным стартом

Сегодня состоится 13-й этап «Тур де Франс» – индивидуальная гонка на время с раздельным стартом.
«Тур де Франс»
13-й этап
По – По
Индивидуальная гонка на время с раздельным стартом (ITT)
27,2 км
Начало гонки в 15:00 по московскому времени, прямая трансляция в 14:50 на канале «Eurosport»
Общий зачет (после 12-го этапа):
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck-Quick Step) – 52.26,09
2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS) – 1,12
3. Иган Арли Берналь (Колумбия, INEOS) – 1,16
4. Стивен Крейсвик (Голландия, Jumbo-Visma) – 1,27
5. Эмануэль Бухманн (Германия, BORA-Hansgrohe) – 1,45
6. Энрик Мас (Испания, Deceuninck-Quick Step) – 1,46
7. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – 1,47
8. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,04
9. Дэниэл Мартин (Ирландия, UAE-Team Emirates) – 2,09
10. Тибо Пино (Франция, Groupama – FDJ) – 2,33
12. Ригоберто Уран (Колумбия, EF Education First) – 3,18
13. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – то же время
15. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 3,22
19. Ричи Порт (Австралия, Trek-Segafredo) – 3,59
20. Микель Ланда (Испания, Movistar) – 4,15
24. Фабио Ару (Италия, UAE-Team Emirates) – 5,57
30. Джулио Чикконе (Италия, Trek – Segafredo) – 14,35
44. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain Merida) – 26,03
63. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – 40,37