Гутцайт о том, почему надо платить за подписку: «Например, тебе нравятся песни Рианны, и ты хочешь, чтобы у нее все было хорошо»

Комментатор Роман Гутцайт, перешедший на Okko, в интервью Sports.ru высказался о стоимости подписки на АПЛ от нового обладателя прав на трансляции.

– Твой твит про людей с зарплатой в 20 тысяч рублей, для которых подписка на английский сезон – 1,25% годового дохода. Что это было?

– Если меня не все поняли, значит, плохо выразил мысль. Очевидно, что у всех разные материальные возможности. Я же хотел, чтобы люди в принципе подсчитали, сколько они тратят на хобби – не обязательно на подписку. Условно говоря, в эту пропорцию вставили свою зарплату и получили процент. Дальше, естественно, каждый сам решает: подходит это ему или нет.

– Роман Гутцайт: «Наш менталитет – лучше уж черт знает где смотреть виснущую трансляцию, чем платить».

– Я прочитал все комментарии под этой новостью. Меня расстроило, что только один человек понял, почему я вспомнил книгу Уолтера Айзексона о Стиве Джобсе.

В чем преимущество iTunes? Авторы песен стали легально и понятным образом получать доход от своих песен. Вот, например, понравился тебе трек Рианны. Ты послушал, получил удовольствие и хочешь, чтобы у Рианны все было хорошо, чтобы она записывала новые песни, чтобы у нее было качественное оборудование. И, покупая ее треки, ты помогаешь Рианне.

Покупая подписку на английский чемпионат, на российский, на какой угодно, ты возмещаешь затраты правообладателя, который эти деньги заплатил лиге. А деньги, заплаченные лиге, идут в клубы. Клубы в том числе и на эти деньги покупают игроков, платят им зарплаты – то есть развлекают тебя, – сказал Гутцайт.

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