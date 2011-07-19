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Чемпионат мира. Дериглазова выиграла золото в рапире, Бида завоевал серебро в шпаге

Теги шпага рапира сборная России результаты сборная Италии сборная России жен сборная Франции жен сборная Италии жен чемпионат мира сборная Венгрии Инна Дериглазова Сергей Бида Элиза Ди Франчиска Арианна Эрриго сборная Украины Игорь Рейзлин Фехтование

Россиянка Инна Дериглазова выиграла золото в турнире рапиристок на чемпионате мира по фехтованию в Венгрии, ее соотечественник Сергей Бида завоевал серебро в соревнованиях шпажистов. 

Для Дериглазовой это пятая золотая медаль на чемпионатах мира. 

Фехтование

Чемпионат мира

Будапешт, Венгрия

Женщины 

Рапира

1. Инна Дериглазова (Россия)
2. Паулин Ранвье (Франция)
3. Арианна Эрриго (Италия)
3. Элиза Ди Франчиска (Италия)

Мужчины

Шпага

1. Гергели Шиклоши (Венгрия)
2. Сергей Бида (Россия)
3. Игорь Рейзлин (Украина)
3. Андреа Сантарелли (Италия)

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