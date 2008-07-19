Матч сборных России и Грузии в Тбилиси отменен. Причина – политическая обстановка в стране

Тестовый матч между сборными России и Грузии, который должен был состоятся в Тбилиси 27 августа, отменен.

Федерация регби России (ФРР) решила не посылать команду в Грузию из-за политической обстановки в стране.

«Федерация регби России с глубокой обеспокоенностью наблюдала за недавними событиями в Грузии и, в частности, в Тбилиси. К сожалению, происходящие на территории Грузии выступления радикально настроенных лиц приводят к случаям нарушения общественного порядка и могут создавать угрозу жизни и здоровью лиц, находящихся в этой стране.



В связи с этими обстоятельствами вынуждены сообщить, что ФРР считает невозможным проведение матча между сборными командами Грузии и России, запланированного на 27 августа 2019 года в Тбилиси.

Федерация регби России глубоко ценит партнерские отношения, сложившиеся с Союзом регби Грузии и считает необходимым напомнить, что одним из основополагающих принципов нашей игры является солидарность и взаимное уважение, которые выходят за пределы культурных, географических, политических и религиозных различий», – говорится в заявлении ФРР.

В Грузии с 20 июня проходят митинги из-за участия депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании с 8 июля не могут совершать воздушные перевозки граждан из России в Грузию.

В начале июля двух грузинских регбистов, выступающих за подмосковную «Славу», хотели отчислить из команды за жесты в поддержку протестующих в Грузии.

Мы поговорили с регбистом, которого чуть не выгнали из России за жест в поддержку Грузии. Он очень сожалеет