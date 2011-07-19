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«Атлетико» обратился в Ла Лигу, чтобы взыскать с «Барсы» еще 80 млн евро за трансфер Гризманна

Теги Барселона Атлетико Ла Лига ФИФА Федерация футбола Испании Антуан Гризманн Профессиональная футбольная лига Испании деньги Футбол

«Атлетико» обратился к представителям Ла Лиги по поводу трансфера нападающего Антуана Гризманна в «Барселону».

Мадридская сторона утверждает, что «Барса» должна выплатить «Атлетико» дополнительные 80 миллионов евро за трансфер. Соответствующее заявление направлено в Ла Лигу и в Федерацию футбола Испании.

Также «матрасники» планируют направить жалобу в ФИФА, несмотря на то, что организация уведомила клубы о том, что эта ситуация не в ее юрисдикции.

Процесс осложняется тем, что в комитете Ла Лиги заседают представители как «Атлетико», так и «Барселоны».

Слушание назначено на четверг.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» намерен судиться с «Барселоной» и хочет получить за Гризманна 200 миллионов евро (отступные, которые действовали до 1 июля 2019 года), утверждая, что игрок согласовал контракт с сине-гранатовыми еще в марте.

Начиная с 1 июля отступные составляли 120 миллионов. 80 млн – именно та разница, которую хочет взыскать «Атлетико».

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