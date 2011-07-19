«Атлетико» обратился в Ла Лигу, чтобы взыскать с «Барсы» еще 80 млн евро за трансфер Гризманна

обратился к представителям Ла Лиги по поводу трансфера нападающего в «Барселону».

Мадридская сторона утверждает, что «Барса» должна выплатить «Атлетико» дополнительные 80 миллионов евро за трансфер. Соответствующее заявление направлено в и в Федерацию футбола Испании.

Также «матрасники» планируют направить жалобу в , несмотря на то, что организация уведомила клубы о том, что эта ситуация не в ее юрисдикции.

Процесс осложняется тем, что в комитете Ла Лиги заседают представители как «Атлетико», так и «Барселоны».

Слушание назначено на четверг.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» намерен судиться с «Барселоной» и хочет получить за Гризманна 200 миллионов евро (отступные, которые действовали до 1 июля 2019 года), утверждая, что игрок согласовал контракт с сине-гранатовыми еще в марте.

Начиная с 1 июля отступные составляли 120 миллионов. 80 млн – именно та разница, которую хочет взыскать «Атлетико».

🔎У «Атлетико» есть доказательства, что Гризманн подписал контракт с «Барселоной» 9 марта

«Атлетико» требует от «Барсы» 200 млн евро за Гризманна и может обратиться в суд