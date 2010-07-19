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Владимир Плющев: «Панарин не настолько хорошо владеет внешней и внутренней ситуацией, чтобы давать оценки»

Теги Рейнджерс Владимир Плющев Артемий Панарин Политика Хоккей

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказал мнение касательно интервью нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Чтобы высказываться по поводу политики, надо эту политику знать.

Думаю, что Артемий не настолько хорошо владеет внешней и внутренней ситуацией, чтобы давать свои оценки. Руководствоваться двумя каналами или твиттером – это не самая объективная информация.

Он живет в настолько свободной стране, что может себе позволять все, что хочет. Но дело в том, что надо разбираться во внутренней и внешней политике, чтобы давать какие-то суждения.

Он, конечно, имеет право на любое мнение, но когда ты о чем-то высказываешься, нужно подкреплять это более фундаментальными знаниями», – сказал Плющев.

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