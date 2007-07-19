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«Ростов»: «Арсенал» без разрешения вел переговоры с Мирзовым, этот поступок их не красит»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия РФС Арсенал Тула Резиуан Мирзов Футбол

«Ростов» ответил на заявление спортивного директора тульского «Арсенала» Андрея Рудакова о том, что у его клуба была договоренность с новичком «Спартака» Резиуаном Мирзовым.

«Клуб ознакомился с интервью спортивного директора ФК «Арсенал» Андрея Рудакова.

Оно вызвало у нас недоумение, так как в нем функционер с сожалением говорит о том, что Мирзов выбрал «Спартак», а не «Арсенал», несмотря на договоренности между тульским клубом и самим игроком. 

Мы напоминаем господину Рудакову, который, к слову, в своем интервью совершил чистосердечное признание, что правилами РФС и ФИФА категорически запрещено вступать с игроками в переговоры без разрешения действующего клуба, а за подобное нарушение на клуб могут быть наложены достаточно серьезные санкции.

На момент переговоров между Мирзовым и «Арсеналом» у данного игрока был действующий контракт с «Ростовом». 

При этом «Ростов» не давал согласия «Арсеналу» на переговоры с Мирзовым.

В связи с этим ФК «Ростов» оставляет за собой право обратиться в соответствующие инстанции РФС для защиты своих прав (пункт 1.2. статья 17 Регламента РФС по статусам переходов – клуб должен информировать о том, что хочет вступить в переговоры с футболистом). 

Этот поступок не красит «Арсенал» и Резиуана Мирзова», – говорится в заявлении пресс-службы «Ростова».

Спортдиректор «Арсенала»: «Договорились с Мирзовым, но несколько дней назад он резко изменил позицию»

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