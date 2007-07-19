🧤 Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года 🚂

Вратарь ива» и сборной России Гильерме продлил соглашение с московским клубом на 3 года.

«Переговоры были непростыми, но я очень рад, что в итоге мы нашли компромисс. У истории получился счастливый конец! Я уже 12 лет в клубе, плюс три – это получается целых 15. Считайте, вся жизнь. У нас очень сильная команда и сплоченный коллектив. Счастлив, что остаюсь частью «Локо». Надеюсь, впереди нас ждет еще много трофеев!» – прокомментировал продление контракта вратарь.

«Жаль, что не получилось подписать контракт раньше, но хорошо, что сделали это сейчас! Гильерме – сильный вратарь международного уровня и здорово, что ближайшие три года он проведет с нами. Я поздравляю Гильерме, поздравляю болельщиков, поздравляю нас всех!» – сказал генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что Гильерме может перейти в «Спартак». По информации Betting Insider, «Локомотив» предложил Гильерме зарплату в размере 2,4 миллиона евро в год.

В сезоне-2018/19 вратарь провел за «Локомотив» 30 матчей в чемпионате России и пропустил 28 мячей.