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Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Федерация футбола Испании Антуан Гризманн Футбол

Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего Антуана Гризманна после жалобы, которая поступила от «Атлетико».

«Барселона» заплатила за игрока 120 млн евро после того, как сумма его выкупа снизилась в соответствии с условиями контракта. «Атлетико» же выступил с официальным заявлением, в котором потребовал у «Барселоны» заплатить еще 80 млн евро за Гризманна, так как каталонский клуб, по мнению мадридцев, вступил в переговоры с нападающим в тот момент, когда сумма его выкупа еще не снизилась.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо направил жалобу, утверждая, что «Барселона» и Гризманн нарушили правила федерации, заключив соглашение еще в марте.

Сейчас Королевская федерация футбола Испании начнет расследование, чтобы установить, нарушала ли «Барселона» правила ведения переговоров.

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