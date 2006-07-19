Федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и Гризманна

Королевская федерация футбола Испании открыла дело против «Барселоны» и нападающего после жалобы, которая поступила от «Атлетико».

заплатила за игрока 120 млн евро после того, как сумма его выкупа снизилась в соответствии с условиями контракта. же выступил с официальным заявлением, в котором потребовал у «Барселоны» заплатить еще 80 млн евро за Гризманна, так как каталонский клуб, по мнению мадридцев, вступил в переговоры с нападающим в тот момент, когда сумма его выкупа еще не снизилась.

Президент «Атлетико» Энрике Сересо направил жалобу, утверждая, что «Барселона» и Гризманн нарушили правила федерации, заключив соглашение еще в марте.

Сейчас Королевская федерация футбола Испании начнет расследование, чтобы установить, нарушала ли «Барселона» правила ведения переговоров.