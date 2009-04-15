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    Карпин ответил Кононову: «Автобус, трамвай, локомотив, поезд. И?»

    Теги Спартак Ростов Александр Гацкан премьер-лига Россия Валерий Карпин Олег Кононов Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча со «Спартаком» (2:1).

    – Какие впечатления от игры? 

    – В первом тайме присутствовала нервозность, слишком большое желание выиграть, отсюда ошибки, в том числе в своей штрафной. В раздевалке поговорили, успокоились. В начале второго тайма уже оказывали давление, но матч дался тяжело. 

    – Что именно вы скорректировали в перерыве, что у «Спартака» исчезла острота? 

    – Я не буду рассказывать, какие именно, это доску сюда надо. Но самое главное – чуть спокойнее стали играть. 

    – Кононов заявил, что вы поставили автобус. Вы согласны? 

    – Ну автобус, трамвай, локомотив, поезд. И? 

    – Выбирая сегодня центр защиты – почему предпочли Гацкана, который давно не играл на этой позиции? 

    – Он действительно давно там не играл, но предпочли опыт молодости, скажем так. И даже опытные нервничали у нас сегодня. Саша и на этой позиции хорошо сыграл. 

    – Почему оборона «Ростова» выглядит менее надежной, чем осенью? 

    – А вы помните состав защиты осенью? Сегодня там вышел полузащитник Гацкан, играл не на своем месте Логашов. Нет ни Мевли, ни Новосельцева, которые перед этим 2-3 матча сыграли вместе. 

    – Вы дважды обыграли в этом сезоне «Спартак». Есть чувство профессионального удовлетворения? 

    – Нет никакого удовлетворения. Если бы мы побеждали «Уфу», «Крылья Советов» и «Енисей», тогда было бы удовлетворение. А так со «Спартаком» это три очка – те же, что в игре с «Уфой». 

    – Теперь отставание от «Спартака» – одно очко. Есть желание зацепиться за пятерку? 

    – Желание было и до этой игры. Обыграй мы «Уфу», «Енисей»… Сейчас это ни о чем разговор, но это наши потери очков. Не потому что соперники хорошо играли, а потому что мы плохо. Выиграй эти матчи – и сейчас бы говорили не про пятерку, а про тройку или даже двойку. У меня мысли уже в Оренбурге. Как бы не было такого матча, как с «Уфой». 

    – Осенью вы говорили, что первоочередная задача – не вылететь. Сейчас уже 35 очков, можно думать о чем-то следующем? 

    – Ну, значит теперь можно дальше думать. Вот как вы говорите – о пятерке, – сказал Карпин.

    Олег Кононов: «Ростов» стабильно играет автобусом. Если мы не прошли этот автобус, тренер соперника выиграл»

    Карпин не стесняется автобуса (трамвая, поезда), ведь «Ростов» победил. Кононов еще верит в чемпионство

    Прогнозы Генича

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