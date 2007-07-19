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Труба подписал 7-летний контракт с «Рейнджерс». Зарплата – 8 млн долларов в год

Теги Рейнджерс НХЛ Джейк Труба Хоккей

«Рейнджерс» и защитник Джейк Труба договорились об условиях контракта.

Таким образом, клуб избежал арбитража с хоккеистом.

Соглашение с Трубой рассчитано на семь лет с кэп-хитом восемь миллионов долларов в год.

По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов. «Рейнджерс» приобрели права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».

25-летний защитник в минувшем сезоне набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+8». В шести играх плей-офф сделал одну передачу.

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