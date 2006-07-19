VAR впервые используют в РПЛ на матче «Динамо» – «Рубин»

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация получила все разрешения для использования системы видеопомощи арбитрам (VAR) во 2-м туре чемпионата России.

«РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.

РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и Матч ТВ. Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет «Динамо» – «Рубин», – сказал Дюков.

Матч 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин» состоится 21 июля в 19:00 по московскому времени.